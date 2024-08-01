Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,4 млн тонн в июле

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июле 2024 года составила 97,4 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за июль 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 208,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,4% и составил 257,3 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июль 2024 года, по оперативным данным, составила 697,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 1470,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6% и составил 1819 млрд тонно-км.