Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,4 млн тонн в июле

10:11

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июле 2024 года составила 97,4 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июль 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 208,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,4% и составил 257,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2024 года, по оперативным данным, составила 697,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

каменного угля – 195,3 млн тонн (-5,9% к январю-июлю 2023 года);

кокса – 7 млн тонн (+5,3%);

нефти и нефтепродуктов – 121,5 млн тонн (-0,9%);

руды железной и марганцевой – 63,5 млн тонн (-4,7%);

черных металлов – 37,1 млн тонн (-6,4%);

лома черных металлов – 6,7 млн тонн (-11%);

химических и минеральных удобрений – 39,5 млн тонн (+8,5%);

цемента – 13,9 млн тонн (-3,7%);

лесных грузов – 16 млн тонн (-0,6%);

зерна – 18 млн тонн (+3,3%);

строительных грузов – 67,7 млн тонн (-13,6%);

руды цветной и серного сырья – 9,6 млн тонн (-8,4%);

химикатов и соды – 12,3 млн тонн (-2,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 19,7 млн тонн (+13,1%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 69,8 млн тонн (+2,1%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 1470,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6% и составил 1819 млрд тонно-км.