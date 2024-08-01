Более 800 нижегородцев и гостей города примут участие в забеге «Достигая цели!»

Более 800 нижегородцев и гостей города примут участие в забеге «Достигая цели!»

09:33

Более 800 жителей и гостей Нижнего Новгорода примут участие в традиционном благотворительном забеге «Достигая цели!», который пройдет в столице Приволжья 3 августа в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня железнодорожника.

Спортивно-развлекательный праздник пройдет впервые на территории парка им. Маяковского – «Парк Станкозавода» (г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Перекопская).

Все собранные средства от легкоатлетического забега будут направлены на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Помимо забега по дистанциям, участников мероприятия будут ждать тематические и иммерсивные мастер-классы от Горьковской магистрали, а также концертная программа от нижегородских музыкальных коллективов и групп.

Партнерами традиционного благотворительного забега «Достигая цели!» выступили банк ВТБ в Нижегородской области, негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» и РФСО «Локомотив». Для участников мероприятия они подготовили интерактивные зоны и подарки.

Участником забега можно еще успеть стать на дистанции 1520 м («серебряный» старт). Для этого необходимо зайти на сайт https://gzdrun.ru и перейти по вкладке «Регистрация», выбрав дистанцию и сделав взнос. Для участия в забеге необходимо наличие медицинской справки.

Каждый зарегистрированный участник сможет получить стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой 2 августа по адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, д. 61 (с 10:00 до 18:00). Также набор можно получить 3 августа в парке им. Маяковского – «Парк Станкозавода» до начала спортивно-развлекательного мероприятия.

Напомним: праздничные мероприятия, посвященные празднованию всероссийского Дня железнодорожника, будут проходить в Нижнем Новгороде со 2 по 4 августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.