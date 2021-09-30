Расписание электричек Горьковского направления Московской магистрали изменится в воскресные дни октября в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Стройка – Балашиха

Расписание электричек Горьковского направления Московской магистрали изменится в воскресные дни октября в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Стройка – Балашиха

10:49

В воскресные дни 3, 10, 17, 24 и 31 октября железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на участке Стройка – Балашиха Горьковского направления МЖД.

Обращаем внимание пассажиров, что во время воскресных окон ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.