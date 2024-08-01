Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С апреля по июль 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено почти 223 км пути

2024-08-01 09:26
С апреля по июль 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено почти 223 км пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках путеремонтной кампании с апреля по июль 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено 222,6 км пути, что составляет 51% от запланированных работ на текущий год. По программе капитального ремонта произведена укладка 145,7 км рельсошпальной решетки, в том числе 120 км бесстыкового пути, глубокая очистка 125,9 км земляного полотна и смена 82 стрелочных переводов.

Сезонные работы проходят на главном ходу Транссибирской магистрали, а именно на участках Харагун – Тайдут, Приисковая – Куэнга, Ксеньевская – Кислый Ключ, Колокольный – Чичатка, Джиктанда – Талдан, Берея – Шимановская и Белогорск – Возжаевка.

В реконструкции пути задействованы комплексы путевых машин – укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры, стабилизаторы пути.

Завершить путеремонтную кампанию на Забайкальской магистрали планируется до декабря текущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru