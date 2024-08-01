С апреля по июль 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено почти 223 км пути

В рамках путеремонтной кампании с апреля по июль 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено 222,6 км пути, что составляет 51% от запланированных работ на текущий год. По программе капитального ремонта произведена укладка 145,7 км рельсошпальной решетки, в том числе 120 км бесстыкового пути, глубокая очистка 125,9 км земляного полотна и смена 82 стрелочных переводов.

Сезонные работы проходят на главном ходу Транссибирской магистрали, а именно на участках Харагун – Тайдут, Приисковая – Куэнга, Ксеньевская – Кислый Ключ, Колокольный – Чичатка, Джиктанда – Талдан, Берея – Шимановская и Белогорск – Возжаевка.

В реконструкции пути задействованы комплексы путевых машин – укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры, стабилизаторы пути.

Завершить путеремонтную кампанию на Забайкальской магистрали планируется до декабря текущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.