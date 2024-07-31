На станции Чад в Пермском крае железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру

На станции Чад в Пермском крае железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру

16:19

В ходе работ обновлено покрытие платформ, установлена современная навигация и освещение.

Вокзал возвели по модульной технологии из современных долговечных материалов, оснастили его системой «Умный вокзал», которая позволяет удаленно управлять всеми функциями жизнеобеспечения. Для комфорта пассажиров внутри помещения предусмотрены:

зал ожидания с автоматической системой кондиционирования

кассовая зона;

санитарные комнаты;

стойка для зарядки мобильных устройств и другие удобства.

Новое здание вокзала и платформы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.

Скоро такие вокзалы появятся на станциях Минутка Ставропольского края, Бешенцево в Алтайском крае, Мегет в Иркутской области и в других регионах страны.