Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Чад в Пермском крае железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру

2024-07-31 16:19
На станции Чад в Пермском крае железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе работ обновлено покрытие платформ, установлена современная навигация и освещение.

Вокзал возвели по модульной технологии из современных долговечных материалов, оснастили его системой «Умный вокзал», которая позволяет удаленно управлять всеми функциями жизнеобеспечения. Для комфорта пассажиров внутри помещения предусмотрены:

зал ожидания с автоматической системой кондиционирования

  • кассовая зона;
  • санитарные комнаты;
  • стойка для зарядки мобильных устройств и другие удобства.

Новое здание вокзала и платформы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.

Скоро такие вокзалы появятся на станциях Минутка Ставропольского края, Бешенцево в Алтайском крае, Мегет в Иркутской области и в других регионах страны.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru