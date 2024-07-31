На станции Чад в Пермском крае железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру

В ходе работ обновлено покрытие платформ, установлена современная навигация и освещение.
Вокзал возвели по модульной технологии из современных долговечных материалов, оснастили его системой «Умный вокзал», которая позволяет удаленно управлять всеми функциями жизнеобеспечения. Для комфорта пассажиров внутри помещения предусмотрены:
зал ожидания с автоматической системой кондиционирования
Новое здание вокзала и платформы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.
Скоро такие вокзалы появятся на станциях Минутка Ставропольского края, Бешенцево в Алтайском крае, Мегет в Иркутской области и в других регионах страны.