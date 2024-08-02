Работникам Северо-Кавказской магистрали вручили награды в преддверии Дня железнодорожника

17:31

2 августа во Дворце культуры железнодорожников на ст. Ростов-Главный состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника.

Праздничная встреча началась с традиционного награждения работников Северо-Кавказской магистрали. Заслуженные награды железнодорожникам вручили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, и. о. председателя Законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев, начальник СКЖД Сергей Задорин, председатель Дорпрофжел на СКЖД Михаил Пружина.

Среди награждаемых были машинисты, электромонтеры, монтеры пути, составители поездов, начальники и дежурные по станции – все те, чей труд делает Северо-Кавказскую магистраль единым сплоченным механизмом, обеспечивающим ежедневные бесперебойные перевозки грузов и пассажиров.

Также на сцене Дворца культуры железнодорожников чествовали «бамовцев», многодетные семьи железнодорожников, династии, а также работников магистрали, достигших высоких показателей в спорте.

Завершил торжественное мероприятие концерт творческих коллективов донской столицы.

Напомним, что основные праздничные события на СКЖД в честь Дня железнодорожника в этом году пройдут 3 августа в центре города Ростов-на-Дону.

В субботу в 08:00 на Театральной площади будет дан старт традиционному благотворительному забегу «Достигая цели!». Спортсмены и любители бега выйдут на дистанции 500 и 1520 м, 5 и 10 км.

Средства, полученные от регистрационных сборов, перечислят в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Их направят на лечение четырехлетнего Егора из Ростова-на-Дону, который страдает от ДЦП, а также на реабилитацию других подопечных фонда.

Параллельно забегу в парке им. Вити Черевичкина состоится спортивно-музыкальный праздник для всей семьи. Здесь будут работать спортивные и развлекательные площадки: «Велооркестр», «Веселые мороженщики», «Мыльные пузыри», «Настольный хоккей», «Мастер-классы», «Сахарная вата», Sony Playstashion, «Дартс», «Лук», «Корнхол», «Жульбак», фотозоны «Подстаканник» и «Ретрофотобудка», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.