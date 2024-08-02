Поздравление с Днем железнодорожника!

16:10

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите самые теплые поздравления с Днем железнодорожника!

Железные дороги исторически занимают ключевое место в транспортном комплексе России. Связывая воедино регионы нашей огромной страны, они являются непременным условием ее социально-экономического развития.

Машинисты, проводники, транспортные строители, инженеры, путейцы, диспетчеры, составители поездов, сотни тысяч представителей других профессий и специальностей в непрерывном режиме обеспечивают надежное пассажирское и грузовое сообщение. Многие сейчас встречают наш общий профессиональный праздник на рабочих местах и в пути.

Тружеников стальных магистралей объединяет не только место работы, но и общая цель: добросовестно трудиться на благо общества и государства, улучшать качество жизни миллионов людей.

Сегодня коллектив ОАО «РЖД» уверенно двигается вперед по всем направлениям. Продолжается системная работа по модернизации и комплексному развитию инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Восточный полигон, Центральный транспортный узел, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Совместно с партнерами ведется разработка и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, новейших отечественных локомотивов и поездов. Это еще один шаг к обеспечению технологической независимости. Внедряются современные цифровые сервисы, обновляются вокзалы и станции, подвижной состав, укрепляется кадровый потенциал.

Буквально месяц назад вместе со всей страной мы дружно отметили 50-летие БАМа – юбилейную дату, значение которой невозможно переоценить, провели не только праздничные мероприятия, но и запустили в эксплуатацию ряд инфраструктурных и социальных объектов, что придаст дополнительный импульс развитию регионов Сибири и Дальнего Востока, а также новых международных транспортно-логистических коридоров. Работу в этом направлении будем продолжать.

В основе всех больших достижений компании лежит наш с вами каждодневный труд, а также богатый опыт и традиции, которые передали нам старшие товарищи. Поэтому текущий год не случайно был объявлен в ОАО «РЖД» Годом железнодорожных традиций.

Особая благодарность в этот праздничный день нашим дорогим ветеранам. Для всех нас, и в первую очередь для молодых специалистов, вы – не только хранители профессиональных знаний и мастерства, но и живой пример того, как в самых непростых условиях, сохраняя единство, упорство и верность национальным интересам, нужно идти к намеченным целям.

Наш общий профессиональный праздник отмечают также железнодорожники, которые участвуют в специальной военной операции. Мы искренне гордимся вами и поддерживаем всем сердцем. От многотысячного коллектива ОАО «РЖД» выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы с честью выполняете свой гражданский долг, превыше всего ставите такие понятия, как защита Родины, верность присяге и воинскому братству.

От всей души благодарим всех железнодорожников России. Большое спасибо вам за ответственное отношение к делу, за преданность столь нужной и крайне востребованной профессии, за готовность эффективно решать важнейшие стратегические задачи, добиваться отличных результатов во благо отрасли и родной страны.

Дорогие друзья! Пусть вас всегда вдохновляют вера в собственные силы, поддержка коллег, друзей и близких людей, любовь к Отечеству и своей профессии. Крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия вам и вашим семьям!

С праздником! С Днем железнодорожника!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ С. И. Черногаев

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров