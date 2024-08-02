«Святой Пантелеймон» – новый медицинский поезд для жителей труднодоступных регионов России

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-08-02 16:05
Российские железные дороги представили новый передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон». Первыми уникальный медпоезд осмотрели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Основная задача нового ПКДЦ – оказание профессиональной качественной медицинской помощи жителям труднодоступных регионов России. Маршрут следования поезда проходит по 8 субъектам страны. Это Республика Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская и Еврейская автономная области.

«Поезд «Святой Пантелеймон» оснащен уникальными медицинскими приборами, здесь есть возможность провести качественные лабораторные и функциональные исследования. И поскольку передвижной центр будет работать в труднодоступных регионах страны, для местных жителей такой проект имеет высокую социальную значимость», – подчеркнул Михаил Мурашко.

«Святой Пантелеймон» состоит из 14 вагонов, 6 из которых – вспомогательные (купе для проживания персонала, штаб, душевой со стиральным оборудованием, электростанция и ресторан), а 8 – медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, 2 терапевтических, хирургический, лабораторный, ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Коридоры, дверные проемы и туалетные комплексы разработаны с учетом доступа посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

У пациентов передвижной поликлиники есть возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра. Одной из уникальных особенностей ПКДЦ является применение искусственного интеллекта «Цельс» – ведущей российской разработки с высокими показателями качества, способной производить анализ рентгенологических исследований.

«Поезд дает возможность обследоваться на высочайшем уровне и посетить врачей по основным направлениям. Маршруты составлены по 59 населенным пунктам, поэтому 180 тысяч взрослых и 37 тыс. детей смогут получить качественную медицинскую помощь», – отметил Олег Белозёров.

В ПКДЦ работают более 90 сотрудников команды «РЖД-Медицина», 72 из которых – врачи, а также средний и младший медицинский персонал.

Поезд «Святой Пантелеймон» первым в России получил регистрацию в качестве медицинского изделия — передвижного консультативно-диагностический центра. Учитывая особенности работы ПКДЦ на территории Восточного полигона, поезд был оснащен дополнительными баками повышенной емкости и дополнительной системой фильтрации воды, во всех вагонах подключили систему отопления на жидком топливе, обустроили вагон с дизель-электрической станцией общей мощностью 1350 кВт, утеплили топливные, водяные и сливные магистрали и удвоили систему спутниковой связи.

