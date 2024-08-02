Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Реконструкция станции Мыза одобрена госэкспертизой

2024-08-02 15:23
Реконструкция станции Мыза одобрена госэкспертизой
ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект реконструкции железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза Горьковской железной дороги. Этот объект является ключевым элементом проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово в Нижегородской области.

Реконструкция станции будет состоять из строительства пассажирских платформ, погодного модуля, модернизации железнодорожных путей и строительства шумозащитных экранов.

Благодаря реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово в Нижегородской области по этому маршруту будет курсировать более 20 пар поездов. Пассажиропоток составит более 1,5 млн человек в год.

Напомним, что соглашение о реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово заключили 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

