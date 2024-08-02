На Свердловской магистрали поставили мюзикл о трудовом подвиге железнодорожников

14:40

2 августа, в преддверии профессионального праздника работников стальных магистралей, во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге состоялся премьерный показ мюзикла «БАМ. Преемственность поколений». Он посвящен полувековому юбилею легендарной Байкало-Амурской магистрали и трудовым подвигам железнодорожников.

Спектакль публицистический, в основе сюжета лежат исторические факты и воспоминания очевидцев. В девяти эпизодах герои-бамовцы рассказывают зрителю о том, как добровольцы, вдохновленные общей идеей (изыскатели, строители, проходчики тоннелей и другие специалисты) работали, невзирая на вызовы суровой природы, как в нашей стране появился проект, равного которому не было в мировой истории.

Атмосфера 70-х годов и романтика великой стройки переданы посредством синтеза искусств – в музыкальных, вокальных, танцевальных и театрализованных миниатюрах. Интерактивный формат вовлекает зрителя в действо, и особый мир героической эпохи становится на какое-то время реальностью. Это помогает современникам понять культурный феномен БАМа с его ценностями и традициями.

«Железнодорожники – люди особого склада. Им не надо искать искусственных смыслов, наша работа – это и есть и смысл, и созидание, и задел для будущих поколений. Участники ударной комсомольской стройки, которые в СССР по зову сердца ехали строить БАМ, и наши сегодняшние машинисты, проводники, путевые рабочие, которые каждый день несут вахту на вверенных им участках, – все мы – представители одной профессиональной семьи. Исторически так сложилось, что вокруг стальных магистралей растут города, наполняются движением огромные территории. Время требует от каждого из нас не только профессионализма, но и собранности, ответственности, умения усваивать новое, не забывая о традициях. Участники великой стройки, ветераны СвЖД являются для нас примером. Мы гордимся их мужеством», – отметил начальник СвЖД Павел Бурцев в день премьеры спектакля.

После того как праздничные мероприятия Дня железнодорожника завершатся, СвЖД планирует подготовить видеоверсию спектакля, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.