Завершена надвижка пролетных строений железнодорожного моста через реку Преголя в Калининграде

14:11

В Калининграде завершился один из самых ответственных этапов строительства железнодорожного моста через реку Преголя – надвижка пролетных строений протяженностью 154,6 м и массой 1200 тонн.

Центральный и правобережный пролеты заранее собирались на стапеле и далее с помощью накаточных и толкающих устройств надвигались на готовые опоры. Работы продолжались в течение двух недель, средняя скорость составила 1 м/ч. Одновременно с надвижкой собирался левобережный пролет.

Следующим важным этапом строительства станет включение центрального пролета в систему вертикально-подъемного механизма, с помощью которого будет обеспечено судоходство по Преголе.

Строительство железнодорожного моста ведется на средства инвестиционной программы ОАО «РЖД». Работы выполняются в соответствии с графиком. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 80%. В декабре текущего года планируется запуск движения поездов. Полностью мост будет готов к сдаче в 2025 году.

Новый железнодорожный мост заменит действующий двухъярусный, который был введен в эксплуатацию почти 100 лет назад. Во время штурма Кенигсберга в 1945 году немецкие войска взорвали его. В послевоенный период мост восстановили, а в 1960-х годах реконструировали. Двухъярусный мост имеет ограничения по грузоподъемности и скорости движения железнодорожных составов – не более 40 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.