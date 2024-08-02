Открыта регистрация для участия в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!» на Юго-Восточной железной дороге

14:03

С 6 по 20 августа 2024 года на Юго-Восточной железной дороге пройдет благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!». Участвовать в нем могут все желающие независимо от места проживания.

Участники самостоятельно в удобное для них время преодолеют выбранную дистанцию (500, 1520 или 5000 м), зафиксировав результат с помощью смартфона через любое бесплатное приложение для измерения физической активности. Каждый финишер получит памятную медаль и футболку.

Зарегистрироваться и внести благотворительный взнос можно на сайте ювжд-забег.рф до 15 августа. Все собранные денежные средства поступят в «Российский детский фонд» на лечение ребенка – Вероники Юровой из Воронежа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.