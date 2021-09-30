Пассажиры от 60 лет и старше смогут путешествовать в купе со скидкой 30%

До 12 октября пассажиры от 60 лет и старше могут оформить проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») со скидкой 30 %.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 11 октября по 23 декабря 2021 года. Акция проводится в преддверии Международного дня пожилых людей, которым считается 1 октября.

Специальный тариф действует в поездах внутригосударственного сообщения и не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками, при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов, билетов по специальным талонам и транспортным требованиям.

Оформить проездные документы со скидкой можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Подробные условия проведения акции можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.