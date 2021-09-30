Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры от 60 лет и старше смогут путешествовать в купе со скидкой 30%

2021-09-30 13:43
Пассажиры от 60 лет и старше смогут путешествовать в купе со скидкой 30%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

До 12 октября пассажиры от 60 лет и старше могут оформить проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») со скидкой 30 %.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 11 октября по 23 декабря 2021 года. Акция проводится в преддверии Международного дня пожилых людей, которым считается 1 октября.

Специальный тариф действует в поездах внутригосударственного сообщения и не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками, при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов, билетов по специальным талонам и транспортным требованиям.

Оформить проездные документы со скидкой можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Подробные условия проведения акции можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru