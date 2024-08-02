В I полугодии текущего года Горьковская железная дорога направила на выполнение социальных обязательств 3,6 млрд рублей

В I полугодии текущего года Горьковская железная дорога направила на выполнение социальных обязательств 3,6 млрд рублей

13:09

В I полугодии 2024 года Горьковская железная дорога направила на реализацию коллективного договора ОАО «РЖД» в границах ГЖД 3,6 млрд рублей.

Такие итоги были озвучены на социально-экономическом форуме Горьковской магистрали, прошедшем в столице Приволжья. На нем работники ГЖД обсуждали выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО.

Делегаты мероприятия подчеркнули, что фиксируется устойчивый рост уровня заработной платы железнодорожников. Так, средняя заработная плата в границах ГЖД составляет порядка 80 тыс. рублей, что на треть выше, чем в смежных отраслях субъектов Российской Федерации, расположенных в границах железной дороги.

За 6 месяцев 2024 года на дополнительное поощрение и премирование работников магистрали было направлено около 400 млн рублей. Каждый железнодорожник – высококвалифицированный специалист, а в целом ГЖД – это коллектив, способный в кратчайшие сроки трансформировать процессы под новые вызовы и потребности грузовладельцев, пассажиров и экономики страны.

В соответствии с условиями коллективного договора, в компании с начала года была проиндексирована заработная плата – с 1 февраля на 4%. Социальный пакет работников ОАО «РЖД» составляет свыше 45 тыс. рублей.

Подводя итоги, начальник дороги Сергей Дорофеевский поздравил всех коллег-железнодорожников с наступающим профессиональным праздником, пожелав им продолжать добросовестно выполнять намеченные планы и реализовать масштабные национальные проекты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.