На Забайкальской железной дороге в преддверии профессионального праздника прошла церемония чествования передовиков производства

13:02

2 августа начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец вручил государственные и ведомственные награды 17 сотрудникам магистрали. Церемония вручения знаков отличия прошла в формате телемоста с регионами из управления ЗабЖД. Заместители начальника дороги по территориальным управлениям в Борзе, Могоче (Забайкальский край) и Свободном (Амурская область) также вручили передовикам корпоративные награды на местах.

«Время ставит перед нами сложнейшие задачи. Возникают новые беспрецедентные по масштабам вызовы, которые проверяют нас на прочность и профессионализм. Но, как и всегда, труженики магистрали демонстрируют готовность и желание много и качественно работать на результат. Благодарю всех вас за весомый вклад в общее дело, каждодневный напряженный труд, любовь к профессии и преданность Родине!» – обратился к участникам торжества руководитель магистрали Владимир Антонец.

Из Благовещенска к чествованию тружеников магистрали подключился губернатор Амурской области Василий Орлов:

«Для Амурской области День железнодорожника – праздник особый. По нашей территории пролегает порядка 3 тыс. км железных дорог, а в отрасли трудятся боле 20 тыс. человек. Железные дороги всегда играли ключевую роль в развитии нашей большой страны и области. РЖД для нас – не только надежный партнер и крупнейший налогоплательщик, это еще и градообразующее предприятие во многих населенных пунктах. Нам с железной дорогой по пути, спасибо за вашу работу!» – отметил губернатор.

Выразив слова признательности за ответственный и напряженный труд, Василий Орлов зачитал приказ о награждении благодарственными письмами 6 работников ЗабЖД.

Всего было отмечено 43 труженика магистрали. В числе наград – знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД», Почетная грамота ОАО «РЖД», Благодарность генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», знак «Почетный работник Забайкальской железной дороги» и именные часы начальника Забайкальской железной дороги.

Наибольшее количество – 22 человека – отмечены знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте».

В настоящее время на ЗабЖД работают около 670 обладателей главной корпоративной награды – знака «Почетный железнодорожник», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.