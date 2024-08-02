Сотрудникам холдинга РЖД вручены государственные и отраслевые награды в преддверии Дня железнодорожника

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел праздничный сетевой селектор в преддверии профессионального праздника — Дня железнодорожника. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, министр транспорта России Роман Старовойт, руководитель Росжелдора Алексей Дружинин и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев.
Виталий Савельев в ходе сетевого селекторного совещания поздравил коллектив холдинга РЖД с наступающим профессиональным праздником и вручил государственные и отраслевые награды.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Баранов Юрий Александрович – электромеханик Северобайкальского регионального центра связи Иркутской дирекции связи;
- Носков Александр Михайлович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковской дирекции инфраструктуры;
- Цыкалов Алексей Юрьевич – старший электромеханик тяговой подстанции Смазнёво Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению;
медалью «За развитие железных дорог»:
- Тарабрин Геннадий Викторович – начальник отдела Управления сопровождения проектов развития Восточного полигона Департамента капитального строительства;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Зеленов Андрей Михайлович – приемосдатчик груза и багажа станции Угольная Дальневосточной дирекции управления движением;
- Руднев Виктор Петрович – начальник отдела топливно-энергетических ресурсов Красноярской дирекции снабжения;
- Шаров Алексей Алексеевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги;
медалью Луки Крымского:
- Ермакова Елена Владимировна – заместитель главного врача ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» имени Семашко».
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях награжден медалью «За спасение погибавших»:
- Несговоров Максим Николаевич – помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Камышлов Свердловской дирекции тяги.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Рыжако́вых:
- Рыжаков Алексей Викторович – ведущий технолог службы корпоративной информатизации Красноярской железной дороги, а также супруга Рыжакова Ольга Александровна и их дети Семен, Михаил, Григорий и Дарья.
Приказом министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу награждены:
знаком «Почетный работник транспорта России»:
- Акулич Алена Григорьевна – дежурный по станции Качканар Свердловской дирекции управления движением;
медалью Петра Губонина:
- Коголевский Алексей Константинович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Кандалакшской дистанции пути имени Лелекова Октябрьской дирекции инфраструктуры;
- Уваров Евгений Борисович – мастер дорожный Путевой машинной станции № 20 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути.
Объявлена благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
- Аксёнову Александру Владимировичу – мастеру мостовому дистанции инженерных сооружений Приволжской дирекции инфраструктуры;
- Алексееву Александру Валерьевичу – машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Орехово Московской дирекции тяги;
- Зарееву Александру Михайловичу – электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
- Ларионовой Эльвире Леонидовне – ведущему технологу отдела анализа графиков исполненного движения Северной железной дороги;
- Яновскому Сергею Анатольевичу – машинисту-инструктору локомотивных бригад Северо-Западной дирекции скоростного сообщения.
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за оперативные и профессиональные действия, проявленные при ликвидации последствий схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск 26 июня 2024 года, знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» награждены работники Вагонного участка Новороссийск Северо-Кавказского филиала АО «ФПК»:
- Марченко Наталия Петровна – начальник пассажирского поезда;
- Омельченко Михаил Константинович – проводник пассажирского вагона;
- Попов Василий Михайлович – поездной электромеханик;
- Филатова Дарья Валерьевна – проводник пассажирского вагона.
Также знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» награждены:
- Пожидаева Наталья Александровна – дежурный по железнодорожной станции Гвардейск Калининградской дирекции управления движением;
- Соловьева Елена Викторовна – начальник отдела Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
- Спирин Юрий Александрович – мастер участка производства эксплуатационного вагонного депо Казинка Юго-Восточной дирекции инфраструктуры;
- Едигарев Сергей Юрьевич – монтер пути Сковородинской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры.