Сотрудникам холдинга РЖД вручены государственные и отраслевые награды в преддверии Дня железнодорожника

2024-08-02 10:54
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел праздничный сетевой селектор в преддверии профессионального праздника — Дня железнодорожника. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, министр транспорта России Роман Старовойт, руководитель Росжелдора Алексей Дружинин и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев.

Виталий Савельев в ходе сетевого селекторного совещания поздравил коллектив холдинга РЖД с наступающим профессиональным праздником и вручил государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Баранов Юрий Александрович – электромеханик Северобайкальского регионального центра связи Иркутской дирекции связи;
  • Носков Александр Михайлович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковской дирекции инфраструктуры;
  • Цыкалов Алексей Юрьевич – старший электромеханик тяговой подстанции Смазнёво Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Тарабрин Геннадий Викторович – начальник отдела Управления сопровождения проектов развития Восточного полигона Департамента капитального строительства;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Зеленов Андрей Михайлович – приемосдатчик груза и багажа станции Угольная Дальневосточной дирекции управления движением;
  • Руднев Виктор Петрович – начальник отдела топливно-энергетических ресурсов Красноярской дирекции снабжения;
  • Шаров Алексей Алексеевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги;

медалью Луки Крымского:

  • Ермакова Елена Владимировна – заместитель главного врача ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» имени Семашко».

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях награжден медалью «За спасение погибавших»:

  • Несговоров Максим Николаевич – помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Камышлов Свердловской дирекции тяги.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Рыжако́вых:

  • Рыжаков Алексей Викторович – ведущий технолог службы корпоративной информатизации Красноярской железной дороги, а также супруга Рыжакова Ольга Александровна и их дети Семен, Михаил, Григорий и Дарья.

Приказом министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу награждены:

знаком «Почетный работник транспорта России»:

  • Акулич Алена Григорьевна – дежурный по станции Качканар Свердловской дирекции управления движением;

медалью Петра Губонина:

  • Коголевский Алексей Константинович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Кандалакшской дистанции пути имени Лелекова Октябрьской дирекции инфраструктуры;
  • Уваров Евгений Борисович – мастер дорожный Путевой машинной станции № 20 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути.

Объявлена благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Аксёнову Александру Владимировичу – мастеру мостовому дистанции инженерных сооружений Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Алексееву Александру Валерьевичу – машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Орехово Московской дирекции тяги;
  • Зарееву Александру Михайловичу – электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
  • Ларионовой Эльвире Леонидовне – ведущему технологу отдела анализа графиков исполненного движения Северной железной дороги;
  • Яновскому Сергею Анатольевичу – машинисту-инструктору локомотивных бригад Северо-Западной дирекции скоростного сообщения.

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за оперативные и профессиональные действия, проявленные при ликвидации последствий схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск 26 июня 2024 года, знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» награждены работники Вагонного участка Новороссийск Северо-Кавказского филиала АО «ФПК»:

  • Марченко Наталия Петровна – начальник пассажирского поезда;
  • Омельченко Михаил Константинович – проводник пассажирского вагона;
  • Попов Василий Михайлович – поездной электромеханик;
  • Филатова Дарья Валерьевна – проводник пассажирского вагона.

Также знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» награждены:

  • Пожидаева Наталья Александровна – дежурный по железнодорожной станции Гвардейск Калининградской дирекции управления движением;
  • Соловьева Елена Викторовна – начальник отдела Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
  • Спирин Юрий Александрович – мастер участка производства эксплуатационного вагонного депо Казинка Юго-Восточной дирекции инфраструктуры;
  • Едигарев Сергей Юрьевич – монтер пути Сковородинской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры.
