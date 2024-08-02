Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали с начала года выросли почти на 5%

Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали с начала года выросли почти на 5%

09:24

Почти 23 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-июль 2024 года (+4,8% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – более 5,3 млн (+5,9%), в пригородном сообщении – более 17,6 млн (+4,5%).

Пассажирооборот за 7 месяцев 2024 года составил более 6,2 млрд пасс.-км (+8,1%), в том числе в дальнем следовании – более 5,4 млрд пасс.-км (+8,2%), в пригородном сообщении – 826 млн пасс.-км (+7,7%).

В июле 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено порядка 4,1 млн пассажиров (+2,9% к июлю 2023 года), в том числе 1 млн – в дальнем следовании (+0,5%) и порядка 3,1 млн – в пригородном сообщении (+3,8%).

Пассажирооборот в июле составил почти 1,3 млрд пасс.-км (+3,7%), в том числе в дальнем следовании – более 1,1 млрд пасс.-км (+3,8%), в пригородном сообщении – 145 млн пасс.-км (+3,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.