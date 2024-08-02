Памятную доску строителю БАМа Василию Калиничеву открыли на здании управления Забайкальской железной дороги

09:16

Памятную доску Василию Петровичу Калиничеву (1926-2013) открыли в Чите на здании управления Забайкальской железной дороги в честь 50-летия БАМа в преддверии Дня железнодорожника. Он руководил ЗабЖД с 1967 по 1975 годы, а затем стал заместителем министра путей сообщения и возглавил дирекцию строительства БАМ.

В торжественном митинге, посвященном открытию памятной доски, приняли участие первый заместитель начальника Забайкальской железной дороги Сергей Албитов, представители дорожного совета ветеранов, работники магистрали, а также племянница Василия Петровича – Ольга Сергеевна Семёнова.

Василий Калиничев заслуженно относится к одним из главных организаторов строительства БАМа. В 1981 году, когда Байкало-Амурская магистраль официально стала 32 железной дорогой СССР, возглавить ее доверили именно Калиничеву. В конце 1980 – начале 1990 годов, когда целесообразность работы БАМа подвергалась большому сомнению, уже ушедший на заслуженный отдых Василий Петрович отстаивал необходимость сохранения магистрали как важной транспортной артерии. Он считал, что БАМ нужно постоянно модернизировать, а сеть железных дорог в регионе – расширять.

«Для многих поколений железнодорожников Василий Петрович стал примером ответственного отношения к делу, решительности и настойчивости, преданного служения Отечеству. Сегодня дело всей его жизни – Байкало-Амурская магистраль обрела вторую жизнь. БАМ живет, и будет жить память о Василии Петровиче Калиничеве, о первых героях-строителях магистрали», – отметил во время церемонии открытия памятной доски первый заместитель начальника ЗабЖД Сергей Албитов.

Василий Петрович Калиничев внес большой вклад в развитие производственных мощностей и социальной инфраструктуры ЗабЖД. При нем на магистрали осуществлена электрификация 510-километрового участка Петровский Завод – Карымская, переведен на автоблокировку главный ход магистрали, начались работы по автоматизации управления производством. По инициативе и под руководством Василия Калиничева построены Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации «Карповка», профилакторий Былыра, спортивные комплексы в Шилке и Свободном. Благодаря ему основан Музей истории Забайкальской железной дороги, в Чите возведены жилые дома в Железнодорожном и Центральном районах, Дворец культуры железнодорожников, стадион «Локомотив», плавательный бассейн «Нептун», Детская железная дорога.

2 сентября 2013 года по инициативе совета ветеранов ЗабЖД Читинской детской железной дороге было присвоено имя Василия Петровича Калиничева, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.