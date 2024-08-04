Поздравление с Днем железнодорожника заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. Г. Савельева

09:23

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем железнодорожника!

За время своего существования железнодорожная отрасль прошла огромный путь, стала одной из ключевых в транспортной системе страны. От эффективности ее работы во многом зависит будущее нашего государства.

Говоря о будущем, нельзя забывать о высоких достижениях прошлого. Этот год знаменателен тем, что исполняется круглая дата – 50 лет с начала строительства одной из главных железнодорожных артерий страны – БАМа. Глубоко убежден, что тот энтузиазм и решительность, с которыми старшее поколение справилось с задачей инфраструктурного прорыва нашей страны, унаследован сегодняшними строителями нового БАМа, с честью решающими сложнейшие задачи по реконструкции Восточного полигона железных дорог страны.

Уверен, что проффесионализм, сплоченность, единство и взаимовыручка, которыми во все времена отличались железнодорожники, помогут достойно ответить на любые вызовы и справиться с самыми сложными задачами!

Дорогие друзья! Благодарю вас за труд и преданность своему делу и нашей Родине!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо страны!

В. Г. Савельев