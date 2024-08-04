Поздравление с Днем железнодорожника председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина

Уважаемые друзья!
Поздравляю с профессиональным праздником!
Он объединяет сотни тысяч людей, всех, кто посвятил свою жизнь стальным магистралям. Вас отличают компетентность, ответственное отношение к делу и взаимовыручка, благодаря которым вы ежедневно при любых погодных условиях обеспечиваете стабильность, безопасность, надежность грузовых и пассажирских перевозок.
Российские железные дороги являются одной из крупнейших транспортных систем мира. Они играют ключевую роль в экономике страны, способствуют развитию промышленности, торговли и туристической сферы, укрепляют связанность территорий, повышают мобильность и уровень жизни наших граждан.
Несмотря на продолжающееся санкционное давление, отрасль эффективно решает поставленные президентом задачи. Модернизируется и строится новая магистральная инфраструктура, расширяется сеть скоростных перевозок, увеличивается пропускная способность и транспортная доступность, создаются и внедряются собственные цифровые технологии и сервисы, позволяющие сократить время в пути, улучшить качество и конкурентоспособность предоставляемых услуг. Особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных проектов, подготовке квалифицированных кадров и их постоянному профессиональному росту.
В этот праздничный день хочу выразить железнодорожникам искреннюю признательность за самоотверженный труд, и преданность своему делу. Каждый из вас вносит весомый вклад в устойчивую работу отечественного транспортного комплекса, заслуженно пользуется уважением. Отдельные слова благодарности — ветеранам за накопленный опыт, знания и традиции, которые вы передаете молодому поколению специалистов.
Желаю всем сотрудникам отрасли новых успехов, здоровья и благополучия!
С уважением, М. В. Мишустин