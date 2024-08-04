Поздравление с Днем железнодорожника Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко

Поздравление с Днем железнодорожника Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко

Уважаемый Олег Валентинович!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Почти два столетия назад в России появилась первая железная дорога. Время показало, что развитие железнодорожного транспорта стало насущной необходимостью для нашей огромной страны. Строительство железных дорог дало импульс освоению территорий, появлению новых населенных пунктов и предприятий. История знает немало примеров трудовой доблести железнодорожников, включая сооружение и ввод в эксплуатацию грандиозных Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Мы помним и чтим бессмертный подвиг железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, которые своим самоотверженным каждодневным трудом приближали Победу, восстанавливали народное хозяйство в послевоенное время.

Железнодорожное сообщение имеет огромное значение для экономики и социальной сферы государства. Стальные линии связывают все российские регионы, обеспечивают удобное передвижение пассажиров и надежную доставку грузов, расширяют выходы к международным транспортным коридорам. Бесперебойная работа железнодорожного комплекса способствует росту промышленного производства, реализации инвестиционных проектов.

Сегодня отрасль активно развивается, системно модернизируются Центральный транспортный узел, Восточный полигон железных дорог, подходы к морским портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, возрождается железнодорожное сообщение с новыми регионами России.

Опираясь на опыт и традиции предшественников, специалисты железнодорожного дела вносят большой вклад в укрепление технологической независимости страны, совершенствуют управление, материально-техническую базу, логистику железнодорожного транспорта, отрабатывают на практике современные методы организации движения поездов. Особые слова признательности ветеранам-железнодорожникам, посвятившим жизнь становлению мощной транспортной инфраструктуры, воспитанию достойной молодой смены.

Желаю успехов, здоровья и благополучия!

В. И. Матвиенко