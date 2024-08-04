Около 3 млн рублей для помощи детям собрали южноуральские железнодорожники в ходе благотворительного забега «Достигая цели!»

08:42

2 августа в Челябинске на физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив» состоялся ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!». В ходе мероприятия было собрано более 2,7 млн рублей на лечение десяти тяжелобольных ребят. Организатором мероприятия выступила Южно-Уральская железная дорога.

В церемонии открытия забега приняли участие начальник Южно-Уральской магистрали Игорь Рязанов, председатель Дорпрофжел Андрей Бабинцев, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, заместитель главы города Челябинска Валерий Смирнов, депутат Челябинской городской думы Виталий Рыльских.

Второй год трасса забега проходит по центральным улицам Челябинска. Участие в забеге приняли более 600 человек, включая работников холдинга «РЖД» и членов их семей, а также ветеранов железнодорожного транспорта. Дети от 6 до 13 лет соревновались на дистанции в 400 м, остальные участники – в индивидуальном старте на 1520 м и в забеге на 5 км. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получили медали и призы. Также впервые в рамках мероприятия прошел забег руководителей – на старт вышли начальники и их заместители, главные инженеры дирекций и служб железной дороги.

Забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, проходит на ЮУЖД уже восьмой год подряд. С 2017 года благодаря неравнодушным железнодорожникам и жителям города 30 ребят получили возможность пройти высокотехнологичное и дорогостоящее лечение и реабилитацию на сумму почти 13 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.