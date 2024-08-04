Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около 3 млн рублей для помощи детям собрали южноуральские железнодорожники в ходе благотворительного забега «Достигая цели!»

2024-08-04 08:42
Около 3 млн рублей для помощи детям собрали южноуральские железнодорожники в ходе благотворительного забега «Достигая цели!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2 августа в Челябинске на физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив» состоялся ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!». В ходе мероприятия было собрано более 2,7 млн рублей на лечение десяти тяжелобольных ребят. Организатором мероприятия выступила Южно-Уральская железная дорога.

В церемонии открытия забега приняли участие начальник Южно-Уральской магистрали Игорь Рязанов, председатель Дорпрофжел Андрей Бабинцев, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, заместитель главы города Челябинска Валерий Смирнов, депутат Челябинской городской думы Виталий Рыльских.

Второй год трасса забега проходит по центральным улицам Челябинска. Участие в забеге приняли более 600 человек, включая работников холдинга «РЖД» и членов их семей, а также ветеранов железнодорожного транспорта. Дети от 6 до 13 лет соревновались на дистанции в 400 м, остальные участники – в индивидуальном старте на 1520 м и в забеге на 5 км. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получили медали и призы. Также впервые в рамках мероприятия прошел забег руководителей – на старт вышли начальники и их заместители, главные инженеры дирекций и служб железной дороги.

Забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, проходит на ЮУЖД уже восьмой год подряд. С 2017 года благодаря неравнодушным железнодорожникам и жителям города 30 ребят получили возможность пройти высокотехнологичное и дорогостоящее лечение и реабилитацию на сумму почти 13 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru