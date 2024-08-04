Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравление с Днем железнодорожника министра транспорта Российской Федерации Р. В. Старовойта

2024-08-04 07:37
Поздравление с Днем железнодорожника министра транспорта Российской Федерации Р. В. Старовойта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем железнодорожника!

Железные дороги в России неразрывно связаны с историей развития нашей страны. На протяжении многих лет они остаются локомотивом национальной экономики. Российская железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и почти треть пассажиропотока.

Президент России Владимир Владимирович Путин назвал железнодорожный транспорт ключевой и стратегической отраслью, которая вносит колоссальный вклад в развитие страны и ее регионов, укрепление национального суверенитета.

Сегодня модернизации железных дорог уделяется беспрецедентное внимание. В первую очередь, речь идет о развитии Восточного полигона. Этот проект имеет большое значение не только для России, но и для всей Евразии. БАМ и Транссиб расширяются рекордными темпами, модернизируются другие магистрали и подходы к морским портам.

Начат масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород.

В непростых условиях продолжается упорная работа в новых регионах России.

Железнодорожная отрасль может по праву гордиться успешно реализованными проектами. Невозможно переоценить вклад машинистов, путейцев, диспетчеров, инженеров и представителей множества других профессий в развитие железнодорожного транспорта.

Сердечно благодарю каждого из вас и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Р. В. Старовойт

