Поздравление с Днем железнодорожника Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:11

Уважаемые друзья!

Сегодня мы отмечаем День железнодорожника.

Хочу искренне поздравить всех работников, ветеранов железнодорожного транспорта, молодых специалистов, которые выбрали для себя это призвание, с профессиональным праздником, поблагодарить вас за труд и преданность делу.

Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль – а она, безусловно, имеет стратегическое значение для нашей огромной страны – работала надежно, слаженно и бесперебойно, отвечала современным запросам и экономики, и наших граждан, развивалась, достойно продолжала лучшие традиции, в том числе собственной инженерной школы, которые, напомню, были заложены еще в первой половине XIX века, когда открылась Царскосельская железная дорога.

История российских железных дорог знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны.

Так, в этом году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Хочу еще раз поздравить всех – и, прежде всего, участников легендарной стройки – с этой значимой датой.

БАМ, как в свое время и Транссиб, стал уникальным государственным, общенародным, общенациональным проектом, открыл принципиально новые возможности для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока, для укрепления экономического потенциала страны в целом. В наши дни мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику XXI века.

Россия развивается, идет вперед, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту – рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний.

Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, – все это в том числе ваша заслуга.

Сейчас перед нами стоят задачи по дальнейшей модернизации Восточного полигона – БАМа, Транссиба, причем, эти магистрали должны работать во взаимосвязи, в единой логике с Северным морским путем, с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход с выходом к арктическим портам.

В целом, нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне, с использованием самых передовых разработок, и мы здесь должны исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед. Именно так мыслили и работали наши великие предки.

Поэтому в нашей повестке – строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

Задачи действительно масштабные, и уверен: благодаря вашим знаниям, опыту, нацеленности на результат в интересах страны мы их обязательно решим.

Желаю успехов, здоровья, благополучия вам и вашим близким.

С праздником!

В. В. Путин