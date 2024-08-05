С начала года погрузка на Горьковской железной дороге составила более 15,4 млн тонн

16:20

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе-июле 2024 года составила более 15,4 млн тонн, что на 8,7% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 7 месяцев в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 4,6 млн тонн (-21,2% к январю-июлю 2023 года);

лесных грузов – 1,6 млн тонн (+4,3%);

черных металлов – 1,4 млн тонн (-3,3%);

цемента – 1,2 млн тонн (-24,6%);

химических и минеральных удобрений – 1,2 млн тонн (-1,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 850 тыс. тонн (-1,5%);

химикатов и соды – 848,5 тыс. тонн (+10,4%);

строительных грузов – 638 тыс. тонн (-3,3%);

лома черных металлов – 464 тыс. тонн (-23,2%);

зерна – 368 тыс. тонн (+5,1%);

кокса – 350 тыс. тонн (+0,8%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.