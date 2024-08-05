Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 7 месяцев 2024 года погрузка на Юго-Восточной железной дороге выросла на 1,3%

2024-08-05 15:54
По оперативной информации, в январе-июле текущего года на Юго-Восточной железной дороге погрузили 51,5 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой перевезено:

  • черных металлов – 8,6 млн тонн (+2,5% к январю-июлю 2023 года);
  • зерна – 3,8 млн тонн (+10,3%);
  • нефти и нефтепродуктов – 2 млн тонн (рост – в 1,8 раза);
  • цемента – 1,5 млн тонн (+4,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 975,2 тыс. тонн (+25%).

Грузооборот за 7 месяцев увеличился на 2,7% и составил 43 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,2% и составил 51,7 млрд тонно-км.

В июле погрузка составила 7 млн тонн (-5% к июлю прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

