За 7 месяцев 2024 года погрузка на Юго-Восточной железной дороге выросла на 1,3%

По оперативной информации, в январе-июле текущего года на Юго-Восточной железной дороге погрузили 51,5 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой перевезено:
Грузооборот за 7 месяцев увеличился на 2,7% и составил 43 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,2% и составил 51,7 млрд тонно-км.
В июле погрузка составила 7 млн тонн (-5% к июлю прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.