В День железнодорожника на Свердловской магистрали собрали средства для помощи детям с нарушением здоровья

2024-08-05 15:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД провела День железнодорожника в формате семейного спортивно-музыкального праздника. Главным мероприятием 4 августа стал благотворительный забег «Достигая цели!» на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге. По его итогам были собраны средства на приобретение специализированного велосипеда-велотренажера и туторов для Михаила Евдокимова, коляски с электроприводом (для самостоятельных прогулок) для Тимура Норкулова и коляски для Мирослава Ступакова.

В беговых соревнованиях приняли участие почти 500 человек. Стартовые взносы (свыше 500 тыс. рублей) и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь, направлены в благотворительный фонд «Дети России».

В целом, гостями спортивно-музыкального праздника на стадионе «Локомотив» стали более 5 тыс. человек: работники СвЖД с семьями, а также жители Екатеринбурга. Весь день на стадионе работали развлекательные и спортивные площадки, проводились творческие мастер-классы и игровые активности для детей и взрослых.

Работники СвЖД отмечают День железнодорожника благотворительными забегами с 2017 года. Собранные в предыдущие годы средства – более 8 млн рублей – позволили оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 59 детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

