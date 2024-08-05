Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в июле 2024 года выросли на 4,8%

2024-08-05 15:10
В июле 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлен 1 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 696,4 тыс. (+3,8%), в дальнем следовании – 320,3 тыс. (+7%).

Пассажирооборот в июле 2024 года составил 389,6 млн пасс.-км, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 55,6 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 334 млн пасс.-км (-11,3%).

Всего за 7 месяцев 2024 года отправлено 5,6 млн пассажиров (+7,6% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,4 млн (+6,6%), в пригородном сообщении – 4,2 млн (+8%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года вырос на 0,4% к уровню прошлого года и составил 1,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 345,5 млн пасс.-км (+13,3%), в дальнем следовании – 1,4 млрд пасс.-км (-2,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

