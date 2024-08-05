С начала лета Детская железная дорога в Нижнем Новгороде перевезла почти 8 тыс. человек

14:46

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде в июне-июле 2024 года перевезла почти 8 тыс. пассажиров, из них более 4,6 тыс. взрослых и почти 3,3 тыс. детей.

В ходе летней поездной практики воспитанники ДЖД выполняют обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора.

Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года.

Сейчас на Малой Горьковской 3 станции: Родина, Пушкино и Счастливая. Путешествие занимает около 30 минут.

Дополнительно на ДЖД функционируют кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.