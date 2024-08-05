Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Калининградские железнодорожники собрали средства на лечение больного ребенка

2024-08-05 14:38
Калининградские железнодорожники собрали средства на лечение больного ребенка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 270 тыс. рублей собрано сотрудниками Калининградской магистрали на лечение дочери работника компании, подопечной благотворительного центра «Верю в чудо» Тани Марченко во время проведения забега «Достигая цели!» накануне Дня железнодорожника.

Благотворительный забег состоялся 3 августа в парке «Южный» в рамках спортивно-музыкального фестиваля, организованного для железнодорожников и членов их семей. В состязании приняли участие 174 взрослых и 62 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет. Дети пробежали 500 м, их родители соревновались в дистанции на 1520 м. Акцию также поддержали волейболистки молодежной команды «Локомотив – Калининградская область».

Отметим, что благотворительный забег «Достигая цели!» проводится на Калининградской железной дороге с 2017 года. За это время в фонд помощи больным детям было собрано около 2,2 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru