Калининградские железнодорожники собрали средства на лечение больного ребенка

14:38

Более 270 тыс. рублей собрано сотрудниками Калининградской магистрали на лечение дочери работника компании, подопечной благотворительного центра «Верю в чудо» Тани Марченко во время проведения забега «Достигая цели!» накануне Дня железнодорожника.

Благотворительный забег состоялся 3 августа в парке «Южный» в рамках спортивно-музыкального фестиваля, организованного для железнодорожников и членов их семей. В состязании приняли участие 174 взрослых и 62 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет. Дети пробежали 500 м, их родители соревновались в дистанции на 1520 м. Акцию также поддержали волейболистки молодежной команды «Локомотив – Калининградская область».

Отметим, что благотворительный забег «Достигая цели!» проводится на Калининградской железной дороге с 2017 года. За это время в фонд помощи больным детям было собрано около 2,2 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.