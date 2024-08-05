За 7 месяцев текущего года пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 10%

14:31

За январь-июль 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 11,9 млн пассажиров (+10%), из них в дальнем следовании – 3 млн (+5,3%), в пригородном сообщении – 8,9 млн (+11,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 7 месяцев увеличился на 6% к уровню прошлого года и составил 3,4 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 433,5 млн пасс.-км (+12,7%), в дальнем следовании – 3 млрд пасс.-км (+5,1%).

В июле отправлено более 2,2 млн пассажиров, что на 10,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,6 млн (+16,7%), в дальнем следовании – 628,2 тыс. (-1,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июле 2024 года составил 788,2 млн пасс.-км, это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 15,7%, составив 78,2 млн пасс.-км, в дальнем следовании уменьшился на 4,7%, составив 710 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.