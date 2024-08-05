Более 500 тыс. рублей собрано на благотворительность в рамках забега «Достигая цели!» на Горьковской железной дороге

Участники благотворительного забега «Достигая цели!», который проходил 3 августа в честь Дня железнодорожника и 50-летия БАМа, смогли собрать более 500 тыс. рублей.
Все денежные средства будут переданы фонду «Нижегородский онкологический научный центр» на лечение тяжелобольных детей. Забег впервые проходил на территории парка им. Маяковского – Парк Станкозавода. Железнодорожники, помимо забега, провели тематические и иммерсивные мастер-классы. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек.
В этом году благотворительный забег состоялся по нескольким дистанциям:
Победителям и призерам на дистанциях были вручены заслуженные медали и памятные призы. Все финишеры получили медаль участника забега.
Кроме того, в Парке Станкозавода прошел спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, в рамках которого состоялась музыкальная программа, физкульт-разминки и развлекательные акции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.