Более 500 тыс. рублей собрано на благотворительность в рамках забега «Достигая цели!» на Горьковской железной дороге

2024-08-05 11:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Участники благотворительного забега «Достигая цели!», который проходил 3 августа в честь Дня железнодорожника и 50-летия БАМа, смогли собрать более 500 тыс. рублей.

Все денежные средства будут переданы фонду «Нижегородский онкологический научный центр» на лечение тяжелобольных детей. Забег впервые проходил на территории парка им. Маяковского – Парк Станкозавода. Железнодорожники, помимо забега, провели тематические и иммерсивные мастер-классы. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек.

В этом году благотворительный забег состоялся по нескольким дистанциям:

  • для детей 3-4 лет в сопровождении родителей (152 м);
  • для детей от 5 до 13 лет (500 м);
  • от 10 лет и взрослых (1520 м);
  • «серебряный» старт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет (1520 м);
  • семейная эстафета для команд из 3 человек – 2 родителя и ребенок (1520 м);
  • для детей от 14 лет и взрослых (3000 м).

Победителям и призерам на дистанциях были вручены заслуженные медали и памятные призы. Все финишеры получили медаль участника забега.

Кроме того, в Парке Станкозавода прошел спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, в рамках которого состоялась музыкальная программа, физкульт-разминки и развлекательные акции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

