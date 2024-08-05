За 7 месяцев текущего года перевозки пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге выросли на 2,5%

По оперативным данным, на Восточно-Сибирской железной дороге за январь-июль 2024 года отправлено 7 млн пассажиров (+2,5%), из них в дальнем следовании – 1,6 млн (+2,7%), в пригородном сообщении – 5,4 млн (+2,4%).

Пассажирооборот за этот период увеличился на 1,7% и составил 1,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 229 млн пасс.-км (+3,2%), в дальнем следовании – 1,5 млрд пасс.-км (+1,4%).

В июле 2024 года на дороге было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что на 0,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 941,3 тыс. (+1,2%), в дальнем следовании – 304,2 тыс. (-0,7%).

Пассажирооборот в июле 2024 года составил 347 млн пасс.-км, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 42,1 млн пасс.-км (+0,9%), в дальнем следовании – 304,5 млн пасс.-км (+0,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.