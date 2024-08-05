Дальневосточные железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!»

10:14

3 августа в честь Дня железнодорожника в Комсомольске-на-Амуре, Тынде и Хабаровске более 1 тыс. участников вышли на старт благотворительного забега «Достигая цели!». Также в формате онлайн акцию поддержали во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Забег на ДВЖД проводится с 2017 года и уже стал доброй традицией.

В этот день состоялись старты на трех дистанциях. Для детей была предусмотрена самая короткая – 400 м. Основной забег, в котором участвовали спортсмены четырех возрастных категорий, состоялся на «железнодорожной» дистанции 1520 м, символизирующей ширину российской колеи (1520 мм). Самый протяженный путь беговой трассы составил 5 км.

Также в этом году состоялась акция, посвященная защите амурского тигра. В «тигрином» забеге дети и взрослые были в полосатых образах редкого вида кошачьих.

По предварительным данным, добровольные пожертвования в этом году составили почти 700 тыс. рублей. Средства пойдут в дорожный благотворительный фонд «Забота», помощь из которого на необходимую реабилитацию получат трое детей.

На Дальневосточной магистрали за все время проведения забегов «Достигая цели!» материальную поддержку на лечение и укрепление здоровья получили 46 ребят, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.