Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дальневосточные железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!»

2024-08-05 10:14
Дальневосточные железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3 августа в честь Дня железнодорожника в Комсомольске-на-Амуре, Тынде и Хабаровске более 1 тыс. участников вышли на старт благотворительного забега «Достигая цели!». Также в формате онлайн акцию поддержали во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Забег на ДВЖД проводится с 2017 года и уже стал доброй традицией.

В этот день состоялись старты на трех дистанциях. Для детей была предусмотрена самая короткая – 400 м. Основной забег, в котором участвовали спортсмены четырех возрастных категорий, состоялся на «железнодорожной» дистанции 1520 м, символизирующей ширину российской колеи (1520 мм). Самый протяженный путь беговой трассы составил 5 км.

Также в этом году состоялась акция, посвященная защите амурского тигра. В «тигрином» забеге дети и взрослые были в полосатых образах редкого вида кошачьих.

По предварительным данным, добровольные пожертвования в этом году составили почти 700 тыс. рублей. Средства пойдут в дорожный благотворительный фонд «Забота», помощь из которого на необходимую реабилитацию получат трое детей.

На Дальневосточной магистрали за все время проведения забегов «Достигая цели!» материальную поддержку на лечение и укрепление здоровья получили 46 ребят, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru