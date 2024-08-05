Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Благотворительный забег «Достигая цели!» на Восточно-Сибирской железной дороге собрал 430 участников

2024-08-05 09:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Традиционный благотворительный забег «Достигая цели», приуроченный ко Дню железнодорожника, состоялся на Восточно-Сибирской магистрали. В очном формате спортсмены соревновались 3 августа на иркутском стадионе «Локомотив».

На дистанцию 500 м вышли дети в возрасте от 7 до 14 лет. Участники старше 15 лет и взрослые боролись за победу на отрезке в 1520 м. Наконец, самую длинную дистанцию в 5 тыс. м спортсмены преодолевали самостоятельно – в заочном режиме.

В общей сложности, участие в забеге приняли 430 человек. В рамках благотворительного мероприятия были собраны средства в размере 273 тыс. рублей, которые будут направлены для медицинской реабилитации детей сотрудников ВСЖД.

Отметим, что сбор средств продолжится до 7 августа. Узнать подробности о детях, нуждающихся в помощи, а также сделать пожертвование можно на сайте благотворительного фонда «Почет».

Добавим, что праздничная программа, посвященная Дню железнодорожника, состоялась во всех крупных городах и поселках Приангарья и Республики Бурятии. В мероприятиях приняли участие тысячи человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

