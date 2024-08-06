Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Бригаду поезда № 491 Казань – Адлер наградили за проявленное мужество

2024-08-06 16:50
Сотрудникам бригады поезда № 491 Казань – Адлер, который попал в ДТП в Волгоградской области, вручили благодарности от руководства ОАО «РЖД» и АО «ФПК». Торжественное мероприятие состоялось в столице Татарстана на территории железнодорожного вокзального комплекса Казань-1.

Заслуженную награду получил 31 работник поездной бригады, в том числе начальник поезда Камиль Сунгатуллин, электромеханик Марк Анохин и 29 проводников, из которых 19 являются студентами – представителями молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

По словам начальника Горьковского филиала АО «ФПК» Андрея Нагишева, пассажиры поезда № 491 Казань – Адлер были обеспечены всем необходимым. Все это удалось сделать благодаря оперативным действиям, а также профессионализму членов поездной и локомотивной бригад.

Напомним: 29 июля 2024 года на перегоне Гремячая – Котельниково Волгоградской области водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер. Благодаря грамотным действиям поездной бригады во главе с начальником поезда пассажиры были оперативно эвакуированы из сошедших вагонов. Пострадавшим была оказана первая помощь, а информация с места происшествия передана в ситуационный центр, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

