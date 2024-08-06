Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Ярославле участники благотворительного забега в День железнодорожника собрали средства для помощи двухлетнему ребенку

2024-08-06 15:53
В Ярославле участники благотворительного забега в День железнодорожника собрали средства для помощи двухлетнему ребенку
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3 августа Северная железная дорога провела благотворительный забег «Достигая цели!», в результате которого было собрано 469,5 тыс. рублей благотворительных взносов.

Средства поступят в фонд «Дети Ярославии» для оказания адресной помощи тяжелобольным детям, в том числе двухлетней Софии Чебыкиной. София в ремиссии после лечения серьезной болезни, проходит дорогостоящие курсы реабилитации.

Помощь девочке оказали не только принявшие участие в забеге, но и все желающие на сайтах благотворительного фонда и оператора забега Russia Running, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru