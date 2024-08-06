В Ярославле участники благотворительного забега в День железнодорожника собрали средства для помощи двухлетнему ребенку

В Ярославле участники благотворительного забега в День железнодорожника собрали средства для помощи двухлетнему ребенку

15:53

3 августа Северная железная дорога провела благотворительный забег «Достигая цели!», в результате которого было собрано 469,5 тыс. рублей благотворительных взносов.

Средства поступят в фонд «Дети Ярославии» для оказания адресной помощи тяжелобольным детям, в том числе двухлетней Софии Чебыкиной. София в ремиссии после лечения серьезной болезни, проходит дорогостоящие курсы реабилитации.

Помощь девочке оказали не только принявшие участие в забеге, но и все желающие на сайтах благотворительного фонда и оператора забега Russia Running, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.