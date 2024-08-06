Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 38 км пути отремонтировано в Нижегородской области с начала года

2024-08-06 13:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской магистрали отремонтировали более 38 км железнодорожных путей в Нижегородской области с начала 2024 года.

Так, на Горьковской железной дороге завершены ремонтные работы по сплошной замене рельсов на участках Тоншаево – Пижма протяженностью 16,6 км и Ветлужская – Шеманиха протяженностью 21,5 км. В рамках ремонта на этих участках произведены работы по укладке новой рельсошпальной решетки и 40 тыс. кв. м балластного щебня.

В ремонтных работах было задействовано 15 единиц специализированной железнодорожной и 11 единиц автотракторной техники.

Добавим, что в рамках летней путевой кампании в границах Горьковской магистрали также продолжаются работы по капитальному ремонту пути на новых материалах на участках Болдино – Ундол (16,1 км пути) и Чулково – Гороховец (10,8 км пути) во Владимирской области.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

