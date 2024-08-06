В июле 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн

В июле 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в июле 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составил 10,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 14,8% и составил 13 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2024 года составила 35,6 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 20,6 млн тонн (-5,5% к январю-июлю 2023 года);

химических и минеральных удобрений – 2,8 млн тонн (+16%);

химикатов и соды – 2,3 млн тонн (-3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2 млн тонн (-10,4%);

зерна – 1,9 млн тонн (+0,9%).

Грузооборот с начала 2024 года составил 78,7 млрд тарифных тонно-км (-11,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 95,3 млрд тонно-км (-12%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.