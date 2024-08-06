В июле 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот в июле 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составил 10,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 14,8% и составил 13 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июль 2024 года составила 35,6 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот с начала 2024 года составил 78,7 млрд тарифных тонно-км (-11,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 95,3 млрд тонно-км (-12%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.