Строительство Первого Джебского тоннеля на горно-перевальном участке Красноярской магистрали Междуреченск – Тайшет завершено на 75%

09:36

Возведение нового Первого Джебского тоннеля на перегоне Кошурниково – 570 км Южного хода Красноярской железной дороги Междуреченск – Тайшет завершено на 75%.

Инженерное сооружение протяженностью 267 м строится параллельно действующему однопутному тоннелю, по которому сейчас осуществляется пропуск поездов: оно будет длиннее на 62 м.

Новый тоннель – самая масштабная часть проекта по строительству вторых путей на участке Кошурниково – 570 км (Курагинский район Красноярского края).

В настоящее время этот небольшой 4-километровый отрезок железной дороги является ограничивающим для всего Южного хода. Чтобы проложить здесь путь, нужно преодолеть отроги Восточного Саяна и реку Джебь.

«Южная магистраль Междуреченск – Тайшет – основная артерия для вывоза грузов из Кузбасса, Хакасии, Красноярского края и Тывы. Протяженность линии, на которой нам необходимо прирастать по пропускным и провозным способностям, – почти 1000 км. В начале реконструкции более 550 км были однопутными. На данный момент здесь построено 265 км новых вторых путей. Работа ведется поэтапно и согласно утвержденным параметрам модернизации Восточного полигона – Транссиба и БАМа. Новый Первый Джебский тоннель – еще один сложный инфраструктурный объект. В декабре 2023 года завершили его проходку, а за 6 месяцев 2024 года довели готовность до 75%», – рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Сейчас в тоннеле прокладывается путь. Он возводится по новой технологии – на железобетонных рамах с применением демпферных матов, что позволит снизить динамическое воздействие поездов и продлит срок безремонтной эксплуатации сооружения. Кроме того, строители укрепляют противолавинными барьерами склоны тоннеля, что позволит предотвратить скольжение снежных масс зимой.

В работах задействовано 450 человек и 50 единиц техники.

Ранее строители уже смонтировали гидроизоляцию тоннеля. Она представляет собой замкнутый водонепроницаемый контур площадью 8750 кв. м, выполнили его постоянную обделку, использовав 8000 куб. м бетона, и провели инженерные коммуникации.

Финальным этапом станет укладка 4,2 км вторых путей на всем перегоне Кошурниково – 570 км. По ее завершении в 2025 году здесь откроется двухпутное движение поездов.

Отметим, что в I полугодии на все проекты по реконструкции Южного хода Междуреченск – Тайшет ОАО «РЖД» направило 15,6 млрд руб. До конца 2024 года на этом участке планируется построить почти 50 км новых вторых путей: двухпутными станут перегоны Разъезд 557 км – Кошурниково, Унерчик – Козыла – Ирбейская, появится двухпутная вставка на перегоне Чартыковский – Камышта, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.