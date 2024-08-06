Первая в Нижегородской области женщина – помощник машиниста локомотива начала работать в депо Горький-Сортировочный

09:24

Первая женщина – помощник машиниста локомотива в Нижегородской области Екатерина Стахеева начала работать в депо Горький-Сортировочный после окончания специальных курсов по подготовке работников локомотивного комплекса в учебном центре профессиональных квалификаций (УЦПК) Горьковской железной дороги. Она будет трудиться на основных маршрутах, которые связывают Нижний Новгород, Владимир, Арзамас и Киров.

«Я выросла в железнодорожной семье. Мой прадедушка трудился машинистом на Царскосельской железной дороге и управлял паровозами. Бабушка работала билетером на ст. Горький-Сортировочный. Папа и мама продолжают трудовую деятельность на ГЖД. Уверена, что работа помощника машиниста придает динамичность жизни, а также обеспечивает профессиональный и личностный рост», – поделилась Екатерина Стахеева.

Напомним, что возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. ОАО «РЖД» провело большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.