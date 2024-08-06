Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2024 года составила 11,5 млн тонн

2024-08-06
Погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2024 года составила 11,5 млн тонн
Погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2024 года составила 11,5 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль снизился на 4,4% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,7%, до 21,9 млрд тонно-км.

В январе-июле 2024 года на СвЖД погрузили 82,2 млн тонн грузов (-0,5% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 21,4 млн тонн (-3,4% к январю-июлю 2023 года);
  • строительных грузов – 16,8 млн тонн (-13,8%);
  • химических и минеральных удобрений – 10,7 млн тонн (рост – в 1,3 раза);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 6,3 млн тонн (рост – в 1,5 раза);
  • руды железной и марганцевой – 6,2 млн тонн (-8,3%);
  • черных металлов – 5,5 млн тонн (-9,5%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,7 млн тонн (-6,4%);
  • химикатов и соды – 1,7 млн тонн (-7,9%);
  • кокса – 1,5 млн тонн (+6,9%);
  • цемента – 1,5 млн тонн (-9,6%);
  • лесных грузов – 1,2 млн тонн (+5,9%);
  • лома черных металлов – 1,1 млн тонн (-9,5%).

Грузооборот на СвЖД с начала 2024 года составил 119,5 млрд тарифных тонно-км (-7,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 149,9 млрд тонно-км (-7,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

