Погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2024 года составила 11,5 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль снизился на 4,4% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,7%, до 21,9 млрд тонно-км.
В январе-июле 2024 года на СвЖД погрузили 82,2 млн тонн грузов (-0,5% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД с начала 2024 года составил 119,5 млрд тарифных тонно-км (-7,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 149,9 млрд тонно-км (-7,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.