Ирбит и Туринск свяжет с Екатеринбургом прямой пригородный поезд

Свердловская железная дорога запускает регулярные пригородные поезда по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области). Первые рейсы 9 и 10 августа поезд совершит только до Ирбита и обратно: в поездку отправятся гости международной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».
С 11 августа совершить поездку смогут все желающие. Пригородные поезда начнут курсировать по полному маршруту дважды в день (время местное):
Время в пути от Екатеринбурга до Ирбита составит в среднем 3 часа 40 минут, до Туринска – 4 часа 40 минут. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино.
На рейсах будут задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.
Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита составит 520 рублей, до Туринска – 700 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Оформить билеты можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на сайте СПК и в пригородных кассах. Продажа начинается за 10 суток.
Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.