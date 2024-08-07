Ирбит и Туринск свяжет с Екатеринбургом прямой пригородный поезд

15:29

Свердловская железная дорога запускает регулярные пригородные поезда по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области). Первые рейсы 9 и 10 августа поезд совершит только до Ирбита и обратно: в поездку отправятся гости международной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».

С 11 августа совершить поездку смогут все желающие. Пригородные поезда начнут курсировать по полному маршруту дважды в день (время местное):

№ 7043 Туринск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский. Отправление со станции Туринск-Уральский в 08:15, отправление из Ирбита в 09:17, прибытие в Екатеринбург в 13:07;

№ 7044 Екатеринбург-Пассажирский – Туринск-Уральский. Отправление из Екатеринбурга в 07:53, прибытие в Ирбит в 11:40, на станцию Туринск-Уральский в 12:43;

№ 7045 Туринск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский. Отправление со станции Туринск-Уральский в 15:19, отправление из Ирбита в 16:20, прибытие в Екатеринбург в 20:11;

№ 7046 Екатеринбург-Пассажирский – Туринск-Уральский. Отправление из Екатеринбурга в 15:40, прибытие в Ирбит в 19:16, на станцию Туринск-Уральский в 20:18.

Время в пути от Екатеринбурга до Ирбита составит в среднем 3 часа 40 минут, до Туринска – 4 часа 40 минут. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино.

На рейсах будут задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.

Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита составит 520 рублей, до Туринска – 700 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Оформить билеты можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на сайте СПК и в пригородных кассах. Продажа начинается за 10 суток.

Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.