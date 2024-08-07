Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Владимир проходит цикл концертов классической музыки

2024-08-07 14:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Цикл концертов в рамках проекта «Путешествие с музыкой» впервые проходит на вокзальном комплексе Владимир Горьковской железной дороги. Мероприятие проводится при поддержке образовательной платформы «Учись 33» и Министерства культуры Владимирской области.

«Путешествие с музыкой» – это цикл еженедельных концертов с программой произведений русских и зарубежных композиторов. В рамках проекта в здании вокзала было установлено фортепиано.

Произведения исполняются и на других музыкальных инструментах (скрипке, кларнете, флейте, гуслях, аккордеоне) не только в сольных исполнениях, но и в малых ансамблях.

Концерты в исполнении преподавателей и студентов Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина для гостей и жителей города, а также посетителей вокзала проводятся по четвергам в 17:00. Вход свободный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

