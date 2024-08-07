Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники Горьковской магистрали напомнили воспитанникам детского лагеря о правилах поведения на железной дороге

2024-08-07 11:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железной дороги провели профилактическую беседу для детей и подростков детского оздоровительного лагеря «Спутник-kids», расположенного в Городецком округе Нижегородской области.

В ходе встречи железнодорожники рассказали ребятам о правилах поведения на железной дороге и продемонстрировали обучающие видеоролики по безопасности. Для закрепления полученных знаний более 200 детей и подростков приняли участие в тестировании и викторине на знание.

Целью мероприятия является формирование культуры безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов. Такие мероприятия позволяют провести более обстоятельные и адресные беседы с ребятами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил, ответить на интересующие вопросы.

Основными причинами травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры являются несоблюдение правил безопасного пребывания вблизи железной дороги и невнимательность. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

