За 7 месяцев 2024 года погрузка на железной дороге в Липецкой области выросла на 1,8%

2024-08-07 10:57
За 7 месяцев 2024 года погрузка на железной дороге в Липецкой области выросла на 1,8%
За январь-июль 2024 года на станциях Юго-Восточной железной дороги, расположенных в Липецкой области, погружено 14 млн тонн различных грузов, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе погружено:

  • зерна – 1,3 млн тонн (+14,9%);
  • флюсов – 1,2 млн тонн (+1,9%);
  • жмыхов – 356 тыс. тонн (+9,3%);
  • гранулированных шлаков – 454,3 тыс. тонн (+5,8%);
  • сахара – 144,4 тыс. тонн (рост – в 2 раза);
  • руды железной и марганцевой – 61,5 тыс. тонн (рост – в 2,2 раза);
  • химикатов и соды – 46,5 тыс. тонн (+0,8%);
  • огнеупоров – 36,5 тыс. тонн (рост – в 1,6 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
