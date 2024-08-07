За 7 месяцев 2024 года погрузка на железной дороге в Липецкой области выросла на 1,8%

За январь-июль 2024 года на станциях Юго-Восточной железной дороги, расположенных в Липецкой области, погружено 14 млн тонн различных грузов, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В том числе погружено:
- зерна – 1,3 млн тонн (+14,9%);
- флюсов – 1,2 млн тонн (+1,9%);
- жмыхов – 356 тыс. тонн (+9,3%);
- гранулированных шлаков – 454,3 тыс. тонн (+5,8%);
- сахара – 144,4 тыс. тонн (рост – в 2 раза);
- руды железной и марганцевой – 61,5 тыс. тонн (рост – в 2,2 раза);
- химикатов и соды – 46,5 тыс. тонн (+0,8%);
- огнеупоров – 36,5 тыс. тонн (рост – в 1,6 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.