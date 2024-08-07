Перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали в январе-июле 2024 года увеличились на 4%

10:12

За 7 месяцев 2024 года со станций ДВЖД отправлено около 6,4 млн пассажиров, что на 4% выше показателя прошлого года, из них в пригородных поездах – 4,1 млн (+3,9%), в поездах дальнего следования – 2,3 млн (+4%).

Пассажирооборот в январе-июле увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 227 млн пасс.-км (+3,4%), в дальнем следовании – более 1,4 млрд пасс.-км (+4%).

В июле 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено почти 1,2 млн человек (+2,1%), из них в пригородных поездах – 745 тыс. (+3,4%), в поездах дальнего следования – 433 тыс. (на уровне прошлого года).

Пассажирооборот в июле 2024 года вырос на 2,7% и составил 327 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 40 млн пасс.-км (+1%), в дальнем следовании – более 286 млн пасс.-км (+3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.