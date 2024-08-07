Погрузка на железной дороге в Бурятии в январе-июле текущего года составила 8,4 млн тонн

В январе-июле 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятии составила 8,4 млн тонн. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 7 месяцев 2024 года в регионе в том числе погружено:
- каменного угля – 7,7 млн тонн (+1% к январю-июлю 2023 года);
- строительных грузов – 254,1 тыс. тонн (+11,1%);
- цемента – 139,5 тыс. тонн (+5,8%);
- огнеупоров – 55,4 тыс. тонн (-40,1%);
- промышленного сырья – 52,4 тыс. тонн (рост – в 1,3 раза);
- лома черных металлов – 32,7 тыс. тонн (-5,6%);
- бумаги – 26 тыс. тонн (рост – в 2,2 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.