Погрузка на железной дороге в Бурятии в январе-июле текущего года составила 8,4 млн тонн

2024-08-07 10:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятии составила 8,4 млн тонн. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев 2024 года в регионе в том числе погружено:

  • каменного угля – 7,7 млн тонн (+1% к январю-июлю 2023 года);
  • строительных грузов – 254,1 тыс. тонн (+11,1%);
  • цемента – 139,5 тыс. тонн (+5,8%);
  • огнеупоров – 55,4 тыс. тонн (-40,1%);
  • промышленного сырья – 52,4 тыс. тонн (рост – в 1,3 раза);
  • лома черных металлов – 32,7 тыс. тонн (-5,6%);
  • бумаги – 26 тыс. тонн (рост – в 2,2 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
