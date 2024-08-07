Погрузка на железной дороге в Бурятии в январе-июле текущего года составила 8,4 млн тонн

В январе-июле 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятии составила 8,4 млн тонн. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев 2024 года в регионе в том числе погружено: