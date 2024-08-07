За 7 месяцев текущего года 37 работников Забайкальской магистрали воспользовались корпоративной поддержкой для приобретения жилья

09:41

В январе-июле 2024 года сотрудникам Забайкальской железной дороги, состоящим на учете для предоставления корпоративной поддержки, было выдано 37 субсидируемых ипотечных кредитов на общую сумму 183,7 млн рублей. Основная категория получателей – 23 человека – сотрудники в возрасте до 30 лет, в том числе 15 работников – молодые специалисты.

Средняя сумма субсидируемого ипотечного кредита составила порядка 4,97 млн рублей.

Программа корпоративной поддержки ОАО «РЖД» работникам при приобретении жилого помещения в собственность предусматривает погашение компанией определенной части процентной ставки банка путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевой счет сотрудника. Благодаря этому оформить ипотечный кредит могут молодые специалисты ОАО «РЖД» без первоначального взноса с процентной ставкой по кредиту от 2% и работники ОАО «РЖД» с первоначальным взносом 10% и процентной ставкой по кредиту от 4,5% годовых. Остальную часть погашает компания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.