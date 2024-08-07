Расписание нескольких пригородных и пассажирских поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге в августе

09:35

В связи с проведением с 29 июля ремонтно-путевых работ на Транссибе и БАМе некоторые пассажирские и пригородные поезда будут следовать на Восточно-Сибирской железной дороге по измененному расписанию.

Так, 9 августа изменится расписание пригородных поездов № 6385 Новая Чара – Куанда, № 6366 Лена – Киренга, № 6371 Новый Уоян – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от 13 минут до 5 часов 51 минуты.

9, 13, 15, 19, 23, 27 августа пригородный поезд № 6373 Таксимо – Окусикан будет следовать по маршруту Таксимо – Северомуйск.

23 августа и 6 сентября изменится расписание пригородного поезда № 6365 Киренга – Лена. Разница с действующим расписанием составит от 4 часов 6 минут до 4 часов 42 минут.

27 августа и 3 сентября изменится расписание пригородных поездов № 6367 Дабан – Киренга и № 6369 Северобайкальск – Дабан. Разница с действующим расписанием составит от 27 до 50 минут.

Также в августе-сентябре изменится расписание пассажирских поездов № 361 Наушки – Иркутск, № 421 Улан-Удэ – Иркутск, № 348 Барнаул – Северобайкальск, № 230 Анапа – Северобайкальск, № 236 Анапа – Тында, № 274 Адлер – Северобайкальск, № 98 Кисловодск – Тында, № 92 Москва – Северобайкальск, № 382 Иркутск – Северобайкальск, № 376 Красноярск – Нерюнгри, № 2 Москва – Владивосток, № 112 Новосибирск – Тында. Разница с действующим графиком составит от 1 минуты до 1 часа 47 минут.

Восточно-Сибирская магистраль просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.